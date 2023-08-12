Под прикрытием пулеметов: кадры ночных тренировок ВДВ в зоне спецоперации

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Штурмовые подразделения ВДВ тренируются на полигоне в зоне спецоперации и днем и ночью. Бойцы оттачивают навыки на полигоне в тыловой зоне СВО. Занятия по огневой подготовке с отработкой навыков ночного штурма позиций противника проводятся под контролем инструкторов. Все они имеют за плечами солидный боевой опыт.

Особое внимание при отработке штурма украинских опорных пунктов и их зачистке в темное время суток уделяется взаимодействию личного состава, правильному и эффективному применению специальных тепловизионных приборов и приборов ночного видения. Десантники двигаются малыми группами под прикрытием крупнокалиберных пулеметов «Корд» и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

«Машинист электровоза, от брони отказался. Пошел, потому что все пацаны мои здесь, я им на помощь пошел, стараюсь как могу. Все мы тут братья, все поддерживаем друг друга. Знаю, что мою спину прикроют и вытащат. В любом случае, победа будет за нами. Семья поддержала и отнеслась к моему выбору с пониманием. Жена и дети ждут, любят. Вернусь только с победой», - рассказал пулеметчик десантно-штурмовой роты с позывным «Ермак».

Одним из важнейших элементов подготовки для командиров штурмовых подразделений является управление подразделением в бою. Каждый десантник должен знать свою задачу и по команде командира четко и уверенно ее выполнять, что способствует успеху всего подразделения.

Накануне бойцы Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт украинских националистов в районе Клещеевки. Огонь вели из противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Управляемая ракета точно поразила цель в лесопосадке.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.