Жителей Москвы предупредили о ливне, грозе и сильном ветре

Синоптики сообщают, что осадки и сильный ветер сохранятся до конца дня.

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Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о ливне, грозе и усилении ветра до 15 м/с в пятницу, 11 августа.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость, избегать внезапных маневров, увеличить интервал между другими транспортными средствами и не ставить машины под деревьями.

Пешеходов в свою очередь призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до конца суток.

Накануне стало известно, что после знойных дней на Ростов-на-Дону обрушился дождь с градом. На опубликованных кадрах видно, что размер ледяных шариков достигал одного-двух сантиметров. Также сообщалось, что в Ростовской области возможны порывы ветра до 20-23 м/с.