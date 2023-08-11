Жителей Москвы предупредили о ливне, грозе и сильном ветре
Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о ливне, грозе и усилении ветра до 15 м/с в пятницу, 11 августа.
В ведомстве рекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость, избегать внезапных маневров, увеличить интервал между другими транспортными средствами и не ставить машины под деревьями.
Пешеходов в свою очередь призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до конца суток.
Накануне стало известно, что после знойных дней на Ростов-на-Дону обрушился дождь с градом. На опубликованных кадрах видно, что размер ледяных шариков достигал одного-двух сантиметров. Также сообщалось, что в Ростовской области возможны порывы ветра до 20-23 м/с.