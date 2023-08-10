Дождь с градом обрушился на Ростов после знойных дней

В Ростовской области возможен мощный ветер - до 20-23 м/с.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Утро жителей Ростова началось с града, который выпал на город, передает корреспондент «Звезды» Виталий Никулин.

Судя по кадрам, размер ледяных шариков достигает приблизительно один-два сантиметра.

Ранее в МЧС предупредили жителей региона, что с 9 по 11 августа ожидаются сильные дожди, грозы, ливни с градом.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в Ростовской области возможны мощные порывы ветра - до 20-23 м/с.

Ранее синоптики прогнозировали, что в регионе будет сильная жара, однако впоследствии появились данные о том, что высокие температуры будут сочетаться с осадками.