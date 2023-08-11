ОПК Минобороны России получило очередной серийный Ил-76МД-90А Анна Назайкина Это вторая машина, изготовленная в рамках производственной программы текущего года. © Видео: ОАК © Фото: ОАК Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации получило очередной серийный самолет Ил-76МД-90А. Военно-транспортное воздушное судно было изготовлено в филиале ПАО «Ил» - Авиастар (входит в ОАК). Самолет пополнил ряды авиаполка ВТА России. «Это вторая машина, изготовленная в рамках производственной программы текущего года. “Авиастар” выполняет свои обязательства по обеспечению военно-транспортной авиации современными надежными самолетами», - сказал управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман. Напомним, Ил-76МД-90А - это глубоко модернизированная версия самолета Ил-76МД. Следует отметить, что судно было создано из отечественных комплектующих. Самолет создавался для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов. Ранее, в июле, российскому оборонному ведомству была передана новая партия истребителей Су-35С. Экспертное мнение и аналитика