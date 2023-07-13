Минобороны России получило новую партию истребителей Су-35С

Самолеты прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах. Это вторая за текущий год партия новых многофункциональных истребителей Су-35С.

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Новую партию многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С получило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что истребители передал Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»). Самолеты прошли наземные и летные испытания. Машины протестировали в различных рабочих режимах. Су-35С совершили перелет к месту несения службы.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных объектов, имеет на вооружении ракеты различных классов. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить характеристики самолета.

Подробнее о новейшем истребителе российских ВКС читайте в материале Владимира Карнозова на сайте телеканала «Звезда».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.