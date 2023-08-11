Два украинских беспилотника сбиты ночью на подлете к Курску

Объекты были поражены накануне приблизительно в 23:00.

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Два враженских дрона были сбиты накануне ночью на подлете к Курску. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем официальном Telegam-канале.

Глава Курской области уточнил, что это произошло накануне, 10 августа, приблизительно в 23:00.

«Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!», - написал Старовойт.

Накануне губернатор сообщил, что украинские военные обстреляли деревню Заболотовка в Курской области. В результате действий ВСУ повреждения получили несколько автомобилей, окна, кровля, заборы и хозпостройки в пяти домовладениях.