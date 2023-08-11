Житель Магадана скончался в реанимации после нападения стаи собак

Животные напили на него ночью в одном из дворов.

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В Магадане мужчина скончался в реанимации после нападения стаи бездомных собак, передает РИА Новости, ссылаясь на региональный Следственный комитет.

Как утверждается, псы набросились на него в одном из городских дворов. После нападения мужчина попал в больницу, та медики подключили его к аппарату ИВЛ.

«Житель Магадана, пострадавший от нападения стаи собак, скончался в реанимационном отделении магаданской областной больницы, не приходя в сознание», - говорится в сообщении.

Было добавлено, что назначено медицинское исследование, благодаря которому удастся узнать точную причину смерти.

Ранее так же в Магадане медведь растерзал девушку, ее подруге удалось спасти - она обратилась в полицию. Позже следователи показали видео с места гибели магаданки.