Медведь растерзал девушку в Магадане

В полиции сообщили, что животное было ликвидировано.

© Фото: Konstantin Mikhailov, Russian Look, GlobalLookPress

В Магадане медведь напал на девушку, она погибла на месте, сообщили в региональном управлении МВД. Трагедия произошла рядом с танкодромом.

«15 июля в 15.00 в дежурную…поступило сообщение о том, что в районе Танкодрома в областном центре медведь напал на девушку», - приводит RT выдержку из сообщения полиции.

Как уточняется, молодую женщину нашли мертвой на месте трагедии, медведя ликвидировали.

В конце июня сообщалось, что в Хабаровском крае истощенный тигр напал на вальщика леса. Тогда мужчине удалось отделаться легкими травмами – он отпугнул зверя бензопилой.