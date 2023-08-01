Украинская саблистка Харлан сочла провокацией стремление Смирновой пожать ей руку

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Украинская саблистка Ольга Харлан расценила как провокацию попытку российской визави закончить рукопожатием поединок на ЧМ по фехтованию в Милане. Об этом украинка заявила местному порталу «Трибуна».

«Я говорила в интервью, что не буду подавать руки. О рукопожатии нет даже речи. Поэтому, мне кажется, они увидели это и хотели спровоцировать меня. Они хотели это сделать, потому что правила подчеркивают, что все должны пожимать руки», - приводит РИА Новости слова украинской спортсменки.

Напомним, что на ЧМ по фехтованию в Милане украинская спортсменка Ольга Харлан отказалась подать руку российской сопернице Анне Смирновой, хотя правила Международной федерации фехтовании считают поединок незавершенным без рукопожатия. За этот поступок FIE дисквалифицировала украинку. Сейчас Федерация не исключает, что в правила боя будут внесены изменения, и традиционное рукопожатие заменит приветствие на расстоянии.

