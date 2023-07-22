Российские десантники на квадроциклах выполнили пуски ПТУР в тылу зоны СВО

Десантники-противотанкисты выведены по ротации в тыл для восстановления боеспособности.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Мобильные расчеты ПТРК на квадроциклах одного из соединений ВДВ провели тренировку по запуску противотанковых управляемых ракет (ПТУР) по заданным целям. Десантники-противотанкисты были выведены по ротации в тыл в зоне СВО для восстановления боеспособности.

На кадрах, которыми поделилось Минобороны, видно, как мобильные экипажи производят пуск противотанковых управляемых ракет как с места, так и в ходе маневрирования с короткими остановками. Такие тренировки помогают отшлифовать мастерство вождения и точность стрельбы до совершенства.

Тренинг проводится под руководством опытных инструкторов с боевым опытом.

«Главный плюс ПТУР на квадроцикле - его мобильность. Многофункциональная машина, проходимая, может подлезть везде, подъехал, отработал, уехал» , - рассказал позывной «Вуди», инструктор.

После завершения сроков восстановления боеспособности, десантники снова на передовую с новыми силами и с более высоким уровнем подготовки.

Ранее сообщалось, что 50 российских подразделений в зон СВО получат квадроциклы, закупленные на средства россиян - представители Народного фронта и военкоры собрали более 7 миллиардов рублей под эгидой проекта «Все для Победы!».

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.