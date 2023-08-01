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Надежный тыл: Минобороны показало, как работает МТО Ивановской дивизии ВДВ в зоне спецоперации

05:00 01.08.2023
Вкусно накормить, постирать форму, доставить боеприпасы на передовую и заправить полный бак топливом - тыловые подразделения обеспечивают наших бойцов всем необходимым.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны в День тыла ВС РФ поделилось кадрами будней подразделений тылового обеспечения ВДВ в зоне СВО. Службы МТО профессионально выполняют задачи по подвозу боеприпасов и материальных средств на передовую и заправке боевой и специальной техники, а также отвечают за банно-прачечное обслуживание и качественное питание военнослужащих.

На кадрах съемки десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ после боев с ВСУ вышли в тыловой район на восстановление боеспособности. На видео показан процесс заправки боевой техники и устройство полевой кухни.

«Несмотря на то, что кухня полевая, нам поставляется говядина, свежее мясо цыпленка, консервированное мясо. Разнообразие большое. Овощи привозят, свежие фрукты. Солдаты получают все, что им положено. Готовлю я на кухне КТ-130, она предназначена для приготовления еды на 130 человек, удобно, практично, самое то для полевых условий», - рассказал Алексей, повар роты материального обеспечения.

Специалисты МТО оборудовали для военнослужащих баню с прачечной: наши бойцы после долгого нахождения на передовой смогли помыться, попариться в бане и отдохнуть, привести в порядок обмундирование.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу поздравил российских бойцов с Днем тыла ВС РФ и отметил заслуги тыловых подразделений в зоне СВО.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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