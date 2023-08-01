Армия Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении Глава Генштаба Валерий Герасимов заслушал доклад генерал-полковника Александра Романчука о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими бойцами своих задач. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении. В ходе проверки он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука. Романчук доложил главе Генштаба о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении. Герасимов обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы. Ранее Герасимов приказал в кратчайшие сроки повысить защиту объектов от удара с воздуха. Он поручил организовать работу по выявлению мест хранения и подготовки ракет С-200 и прочих ударных средств противника. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика