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Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении

06:30 01.08.2023
Глава Генштаба Валерий Герасимов заслушал доклад генерал-полковника Александра Романчука о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими бойцами своих задач.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении. В ходе проверки он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука.

Романчук доложил главе Генштаба о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении.

Герасимов обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы.

Ранее Герасимов приказал в кратчайшие сроки повысить защиту объектов от удара с воздуха. Он поручил организовать работу по выявлению мест хранения и подготовки ракет С-200 и прочих ударных средств противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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