Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении. В ходе проверки он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука.
Романчук доложил главе Генштаба о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении.
Герасимов обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы.
Ранее Герасимов приказал в кратчайшие сроки повысить защиту объектов от удара с воздуха. Он поручил организовать работу по выявлению мест хранения и подготовки ракет С-200 и прочих ударных средств противника.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.