Герасимов приказал в кратчайшие сроки повысить защиту объектов от удара с воздуха
Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов приказал в кратчайшие сроки повысить защиту объектов от удара с воздуха после попытки атаки со стороны украинских боевиков.
Как сообщили в Минобороны России, 9 июля украинские боевики пытались ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям переоборудованными зенитными ракетами С-200.
Герасимов поручил также незамедлительно организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и других ударных средств противника. Соответствующий приказ получили начальник Главного разведывательного управления и должностные лица командного пункта объединенной группировки, говорится в сообщении военного ведомства.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.