В стране и мире спецоперация Герасимов приказал в кратчайшие сроки повысить защиту объектов от удара с воздуха Командующий объединенной группировкой войск поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и других ударных средств противника. © Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов приказал в кратчайшие сроки повысить защиту объектов от удара с воздуха после попытки атаки со стороны украинских боевиков. Как сообщили в Минобороны России, 9 июля украинские боевики пытались ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям переоборудованными зенитными ракетами С-200. Герасимов поручил также незамедлительно организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и других ударных средств противника. Соответствующий приказ получили начальник Главного разведывательного управления и должностные лица командного пункта объединенной группировки, говорится в сообщении военного ведомства. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика