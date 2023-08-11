Кирби допустил продолжение боевых действий на Украине в 2024 году

В связи с этим американская администрация готова обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на финансирование для Киева.

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Вашингтон не исключает, что боевые действия на территории Украины будут продолжаться и в 2024 году, сообщает ТАСС. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В связи с этим американская администрация готова обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на финансирование для Киева.

Представитель Белого дома прокомментировал запрос администрации Байдена в конгресс на выделение дополнительной помощи Украине. Кирби заявил, что Белый дом «комфортно себя чувствует», потому что суммы, которые фигурируют в запросе, «это - надлежащий объем, который надо запрашивать».

Ранее президент США Джозеф Байден запросил у конгресса дополнительные средства в размере $40 млрд долларов, в том числе на нужды Киева - $24 млрд. Средства в размере $13,1 млрд предполагается направить непосредственно на военную помощь, $8,5 млрд - на экономическую и гуманитарную поддержку.