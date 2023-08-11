В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кирби допустил продолжение боевых действий на Украине в 2024 году

Владимир Рубанов
22:51 11.08.2023
В связи с этим американская администрация готова обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на финансирование для Киева.
Кирби допустил продолжение боевых действий на Украине в 2024 году
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Вашингтон не исключает, что боевые действия на территории Украины будут продолжаться и в 2024 году, сообщает ТАСС. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В связи с этим американская администрация готова обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на финансирование для Киева.

Представитель Белого дома прокомментировал запрос администрации Байдена в конгресс на выделение дополнительной помощи Украине. Кирби заявил, что Белый дом «комфортно себя чувствует», потому что суммы, которые фигурируют в запросе, «это - надлежащий объем, который надо запрашивать».

Ранее президент США Джозеф Байден запросил у конгресса дополнительные средства в размере $40 млрд долларов, в том числе на нужды Киева - $24 млрд. Средства в размере $13,1 млрд предполагается направить непосредственно на военную помощь, $8,5 млрд - на экономическую и гуманитарную поддержку.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:55 В стране и мире
ЦПВС: четыре российских самолета в Сирии подверглись воздействию систем наведения
22:22 В стране и мире
Кирби заявил о готовности США обучать украинских пилотов на F-16 на своей территории
21:43 В стране и мире
WSJ: Египет отказывается вооружать Украину, несмотря на давление США
21:23 В стране и мире
Видео
Миссия дальнего назначения: как устроена годовая командировка «Луны-25» на спутник Земли
20:36 В стране и мире
Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок оружия на Украину
Популярное
После видео с запряженным в телегу заключенным ФСИН начала служебную проверку
Пережившая аварию Лада Дэнс сделала первую публикацию в соцсетях
Власти хотят переименовать Ростов Ярославской области
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Видео
Станки в пух и прах: как выглядит швейный цех в Сергиевом Посаде после взрыва
Два жителя Бурятии прокатились на капоте авто на скорости 129 км/ч
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.