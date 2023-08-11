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Росстат: рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9% в годовом выражении

Сергей Лебедев
20:16 11.08.2023
В I квартале валовый внутренний продукт снизился на 1,8%.
Росстат: рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9% в годовом выражении
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Рост валового внутреннего продукта России в II квартале этого года, по предварительной оценке, составил 4,9% в годовом выражении. Это следует из данных Росстата.

В I квартале ВВП снизился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом предварительная оценка в мае показывала снижение 1,9%.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин анонсировал вероятный рост ВВП на 2% по итогам года. Сейчас этот показатель ежеквартально растет на 0,5% - 0,7%, отметил глава государства.

За весь период минувшего года ВВП сократился на 2,1%, но уже за январь - май 2023 года вырос на 0,6%. От месяца к месяцу темпы роста ускорялись и достигли по итогам мая 5,4%, уточнил Путин.

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