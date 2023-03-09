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Мишустин: участники СВО получат отсрочку для регистрации прав на частные дома по льготной ипотеке

Андрей Аркадьев
15:27 09.03.2023
Сохранится процентная ставка и возможность позже, чем по стандартным условиям, прописаться по адресу жилого помещения, возведенного за счет средств дальневосточной ипотеки, добавил премьер.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Участники специальной военной операции получат отсрочку регистрации прав на жилье, взятого по льготной ипотеке, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава российского правительства отметил важность освобождения от формальностей тех, кто сейчас служит.

«Тем из них, кто ранее взял кредит по программе "Льготная ипотека" на строительство либо приобретение частного дома, станет доступна отсрочка для регистрации прав на него. Сохранится не только процентная ставка, но и возможность позже, чем по стандартным условиям, прописаться по адресу жилого помещения, купленного либо возведенного за счет средств дальневосточной ипотеки», - сказал он на заседании правительства.

Мишустин указал на совершенствование системы соцзащиты для тех, кто выполняет воинский долг, а также их родных. По поручению президента РФ подготовлен законопроект, закрепляющий за военнослужащими право пользоваться занимаемым служебным жильем, а также получать денежную компенсацию во время аренды этого жилья и сохранять место в очереди на улучшение жилищных условий.

Ранее Минобороны заявило о массированном ударе возмездия по инфраструктуре Украины в ответ на теракты в Брянской области, в ходе которых российские военные применили гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

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