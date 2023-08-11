Родственники погибших в ходе СВО военных смогут получить страховку в течение 30 дней

Близким больше не понадобится дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти.

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Правительство РФ упростило процедуру предоставления страховых выплат родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Родственники погибших теперь смогут для получения страховки представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, которую выдали в воинской части. Им больше не понадобится дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти.

Страховую компенсацию теперь должны выплачивать в течение 30 дней после подачи документов. До сих пор такие сроки не были установлены, поэтому решения о выплате страховки или в отказе нередко затягивались.

Новый порядок выплат касается также родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, и сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев-участников СВО. Глава государства также подписал указ о выплатах семьям погибших и раненным при создании фортификационных сооружений на приграничных территориях России.