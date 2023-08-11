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Раскрыта банда, регистрировавшая украинцев в ДНР для получения гражданства РФ

Сергей Лебедев
18:25 11.08.2023
Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции.
Раскрыта банда, регистрировавшая украинцев в ДНР для получения гражданства РФ
© Фото: СК РФ
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В Москве раскрыли группировку, регистрировавшую украинцев в Донецкой Народной Республике ради получения гражданства РФ. В нее входили не менее семи россиян и молдаван, а также работник отдела по вопросам миграции УМВД по Воронежу и другие. Об этом в пятницу сообщили в столичном Следственном комитете.

Отмечается, что подозреваемые с 2021 по 2023 год находили граждан Украины, которые желают получить российское гражданство, но не имеют на это оснований. За деньги делали документы о регистрации на территории ДНР до ее вхождения в состав РФ. Это давало возможность упрощенно получить гражданство России.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в подмосковной Шатуре нарколабораторию, управляемую с Украины. В ней производились особо крупные партии синтетических веществ.

Наркотики сбывали в Подмосковье через Сеть бесконтактным путем. Интернет-магазином управляли украинские граждане. Возбуждено уголовное дело.

Члены преступной группировки находятся под стражей. Им грозит пожизненный срок.

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