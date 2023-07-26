ФСБ ликвидировала в подмосковной Шатуре нарколабораторию, управляемую с Украины
Участники преступной группировки сейчас находятся под стражей, им грозит пожизненный срок.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в подмосковной Шатуре нарколабораторию, управляемую с Украины. Об этом говорится в сообщении ФСБ.
По данным правоохранителей, в этой лаборатории производились особо крупные партии синтетических веществ.
Наркотики сбывали в Подмосковье через Сеть бесконтактным путем. Интернет-магазином управляли украинские граждане. Активными участниками ОПГ являются уроженцы Украины.
Возбуждено уголовное дело о производстве наркотических средств в особо крупном размере. Члены преступной группировки сейчас находятся под стражей, им грозит пожизненный срок.
Ранее силовики задержали в Подмосковье медиков, которые содействовали незаконной миграции украинцев.