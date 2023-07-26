В стране и мире ФСБ ликвидировала в подмосковной Шатуре нарколабораторию, управляемую с Украины Анна Назайкина Участники преступной группировки сейчас находятся под стражей, им грозит пожизненный срок. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в подмосковной Шатуре нарколабораторию, управляемую с Украины. Об этом говорится в сообщении ФСБ. По данным правоохранителей, в этой лаборатории производились особо крупные партии синтетических веществ. Наркотики сбывали в Подмосковье через Сеть бесконтактным путем. Интернет-магазином управляли украинские граждане. Активными участниками ОПГ являются уроженцы Украины. Возбуждено уголовное дело о производстве наркотических средств в особо крупном размере. Члены преступной группировки сейчас находятся под стражей, им грозит пожизненный срок. Ранее силовики задержали в Подмосковье медиков, которые содействовали незаконной миграции украинцев. Экспертное мнение и аналитика