Польские военные потеряли взрыватель ракеты во время полета на вертолете у границ Белоруссии

Ранее на границу с Белоруссией Польша перебазировала значительные силы армии, в том числе боевые вертолеты.

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Польские военные потеряли взрыватель ракеты вертолета во время патрульного полета недалеко от границы с Белоруссией, сообщает Войско польское.

Ранее Польша отправила на границу значительные армейские силы, в том числе боевые вертолеты. После завершения полета польские военные обнаружили, что на одном из вертолетов потерялся взрыватель от ракеты. Сообщается, что отделившаяся деталь имеет встроенную защиту и не представляет угрозы для окружающих.

Полет осуществлялся вдоль пограничной полосы и не проходил над населенными пунктами. Пока поиск взрывателя не увенчался успехом, и военные попросили при обнаружении взрывателя сообщить об этом в ближайшую воинскую часть или полицию.

Ранее сообщалось, что Польша удвоит число военных на границе с Белоруссией. Сейчас на польско-белорусской границе несут службу 2 000 военнослужащих. Кроме того, Польша готова рассмотреть возможность прекращения перевозки грузов через железнодорожные пункты пропуска с Белоруссией.