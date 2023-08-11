В Москве на следующей неделе ночи станут более прохладными

При этом дневная температура продолжит радовать жителей и гостей столицы и будет достаточно высокой.

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В начале следующей недели в российской столице будет расти атмосферное давление, а власть над погодой перейдет от западного циклона к антициклону. Ожидается, что ночи станут более прохладными. Об этом в беседе со «Звездой» заявила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«А вот дневная температура будет радовать. Мы ждем, что во вторник и среду в Москве будет в пределах 25-28 градусов», - отметила специалист.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе ожидается тропическая жара в Центральной России.

По его словам, к четвергу столбики термометров поднимутся до +33. Это на 10 градусов выше климатической нормы.