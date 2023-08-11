На следующей неделе в Центральной России ожидается тропическая жара

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На следующей неделе в Центральной России ожидается очередной виток тропической жары. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, к четвергу, 17 августа, местами столбики термометров поднимутся до +33. Это на 10 градусов выше климатической нормы.

Сильная жара связана с тем, что регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона. Предыдущий температурный рекорд на 17 августа был установлен в 1954 году. Тогда столбик термометра поднялся до +33,5 градусов.

«Зной продержится всего пару дней и к последующим выходным отступит», - заявил Тишковец в своем канале Telegram.

Напомним, ранее Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о ливне, грозе и усилении ветра до 15 метров в секунду. Непогода ожидается в пятницу, 11 августа.