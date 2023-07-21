В ЦБ сообщили о завершении восстановительной фазы развития экономики России
В ЦБ РФ сообщили, что восстановительная фаза развития российской экономики завершена.
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Восстановительная фаза развития экономики России завершилась. Об этом сообщает RT со ссылкой на релиз ЦБ РФ.
«По оценке Банка России, восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена», - заявили в ЦБ.
По данным регулятора, в дальнейшем темпы роста экономики России будут приближаться к темпам, соответствующим траектории сбалансированного роста.
В Центробанке РФ отметили, что показатель безработицы в стране снова обновил исторический минимум.
Ранее ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 8,5% из-за превышения темпов роста цен над целевым показателем инфляции в виде четырех процентов в год. Ожидается, что в текущем году инфляция составит от 5 до 6,5%.