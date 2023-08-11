Белгородских чиновников ЖКХ подозревают в получении взяток на 60 млн
Как утверждается, их заключили под стражу до 30 сентября.
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Белгородских чиновников в сфере ЖКХ, которые были задержаны ФСБ, подозревают в получении взяток на сумму более 60 миллионов рублей, сообщают источники «Звезды».
«Должностных лиц подозревают в получении взяток на сумму более 60 млн рублей», - говорится в сообщении.
В настоящий момент все четверо подозреваемых находятся под стражей, такая мера пресечения будет действовать до 30 сентября.
Сейчас сотрудники ФСБ устанавливают других лиц, которые причастны к деятельности преступной группы.
Ранее сообщалось, что задержание руководителей в сфере регионального ЖКХ связано с расследованием дела бывшего заместителя главы Белгородской области Константина Полежаева.