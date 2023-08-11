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ФСБ задержала руководителей ЖКХ Белгородской области по делу о взятках

Анна Назайкина
12:33 11.08.2023
На данный момент они заключены под стражу, возбуждены уголовные дела.
ФСБ задержала руководителей ЖКХ Белгородской области по делу о взятках
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Белгородской области преступную группу, состоящую из чиновников в сфере ЖКХ, сообщают источники «Звезды».

Как уточняется, в группу входили руководители Фонда содействия реформированию ЖКХ в регионе.

Чиновникам удалось организовать схему, которая позволяла им обогащаться за счет системного получения взяток - они получали средства от коммерческих структур, причем в особо крупном размере.

На данный момент против них уже возбуждены уголовные дела, сейчас фигуранты находятся под стражей.

По данным наших источников, задержание чиновников связано с расследованием дела бывшего замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева. Ранее его отправили под домашний арест по делу о взяточничестве.

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