Опубликованы первые фото Лады Дэнс после страшной аварии
В настоящий момент решаются вопросы по косметическим проблемам на лице, проводятся все необходимые процедуры.
© Фото: ТРК «Звезда»
Появились первые фотографии певицы и актрисы Лады Дэнс из больницы. Соответствующие кадры «Звезде» предоставил ее директор Сергей Пудовкин.
Напомним, артистка пережила страшную аварию. ДТП в Подмосковье произошло в минувшую субботу, 5 августа. В момент аварии женщина находилась в такси.
Как утверждается, сейчас решаются вопросы по косметическим проблемам на лице, проводятся все необходимые процедуры.
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