В стране и мире Белгородский суд отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора Полежаева Игнат Далакян Бывшему заместителю главы региона Белгородский суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 сентября включительно. © Фото: Антон Вергун, РИА Новости Читайте нас на: Белгородский суд отправил под домашний арест бывшего заместителя губернатора области Константина Полежаева. «Суд постановил... ходатайство в отношении Полежаева Константина Алексеевича... об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить», - передает решение судьи РИА Новости. Судья уточнил, что Полежаев будет находиться под домашним арестом до 20 сентября включительно. Ранее в отношении бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева СК РФ по региону возбудил уголовное дело. Бывшего чиновника заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Предположительно, директор местной строительной компании вознаградил Полежаева двумя иномарками премиум-класса за помощь в проверке работ по строительству очистных сооружений и заключении контрактов с этой компанией. Экспертное мнение и аналитика