Ученые «разбудили» червей, пробывших в анабиозе десятки тысяч лет

Исследователи полагают, что успешное оживление червей может дать шанс и давно вымершим видам.

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Ученым удалось оживить несколько червей-нематод, пробывших десятки тысяч лет в вечной мерзлоте. Червей обнаружили в ходе экспедиции на северо-востоке Сибири.

Как сообщает Sky News, черви пребывали в анабиозе дольше, чем кто-либо считал возможным. Оживить подопытных удалось под водой. Нематоды прожили менее месяца, успев за это время дать жизнь новому поколению червей, пишет «360». Ученые полагают, что их открытие позволит более предметно изучить процесс эволюции. Пример оживления червей может дать надежду на возвращение к жизни давно вымерших видов, полагают исследователи.

Ранее стало известно, что ученые нашли в термокарстовом разломе Батагайка в Якутии сохранившиеся останки «батагайского жеребенка» - вымершей ленской лошади. По мнению экспертов, в земле они пролежали около 40 тысяч лет.