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Украинец Юраш: из взвода ВСУ остался только один человек, и лишь потому, что попал в плен

11:31 11.08.2023
Геннадий Юраш заявил, что он даже не знает, как звали командира роты. Также он сообщил, что у него не было рации для связи со своими.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинец Геннадий Юраш заявил, что в одном из взводов ВСУ были такие высокие потери, что остался всего один человек, да и то лишь потому, что он попал в российский плен. Видео беседы представило Минобороны России. 

«Целый взвод утерян, только один из взвода остался, один человек. Его тоже забрали в плен», - отметил Юраш.

Кроме этого, Юраш заявил, что он не знал своего командира роты. Также он пожаловался на то, что украинским подразделениям не хватает оружия. 

Геннадий Юраш добавил, что у него не было рации для связи со своими.

Также пленный рекомендовал украинцам прятаться от военкоматов и сидеть дома. 

Ранее сообщалось, что десантники из Уссурийска уничтожили опорный пункт врага под Клещеевкой из ПТРК «Корнет».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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