В стране и мире В Ровненской области Украины загорелась нефтебаза Анна Назайкина Уточняется, что ЧП на объекте произошло в Дубенском районе региона. © Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: В Ровненской области Украины произошло возгорание на нефтебазе, об этом сообщил глава региона Виталий Коваль. Как уточнил чиновник, ЧП на объекте произошло в Дубенском районе региона. «Разрушена нефтебаза на Дубенщине», - приводит его слова RT. Утверждается, что в тушении пожара принимают участие 45 человек, задействованы 14 единиц техники. Также экстренные службы используют пожарный поезд. Сегодня ночью, а также накануне во всех регионах Украины звучали сирены воздушной тревоги. Экспертное мнение и аналитика