В Ровненской области Украины загорелась нефтебаза
Уточняется, что ЧП на объекте произошло в Дубенском районе региона.
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В Ровненской области Украины произошло возгорание на нефтебазе, об этом сообщил глава региона Виталий Коваль.
Как уточнил чиновник, ЧП на объекте произошло в Дубенском районе региона.
«Разрушена нефтебаза на Дубенщине», - приводит его слова RT.
Утверждается, что в тушении пожара принимают участие 45 человек, задействованы 14 единиц техники. Также экстренные службы используют пожарный поезд.
Сегодня ночью, а также накануне во всех регионах Украины звучали сирены воздушной тревоги.