Американцу Менеллу разрешили сыграть за сборную России по хоккею

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Американскому хоккеисту Бреннану Менеллу, выступающему в чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за московское «Динамо», разрешили сыграть за сборную России. О соответствующем решении комиссии по определению статуса игроков, имеющих право выступать в составе национальной команды, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Таким образом, 26-летний защитник «динамовцев», теперь не будет считаться легионером в КХЛ. Менелл успел поиграть за «Динамо» (Минск), набрав за один сезон 38 (5 шайб + 33 передачи) очков при показателе полезности «+7». В команду из Москвы игрок перешел в сентябре 2022 года, а в середине апреля этого года подписал с клубом контракт на три года. В общей сложности в КХЛ Бреннан провел 102 матча, отметившись 72 результативными действиями (8 шайб + 64 передачи).

Напомним, президент Владимир Путин предоставил гражданство Российской Федерации уроженцу города Вудбери (штат Миннесота) 27 июля 2023 года. После получения российского паспорта спортсмен заявил о желании сыграть за национальную сборную.