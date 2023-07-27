Путин предоставил гражданство американскому хоккеисту «Динамо» Манеллу
Американский хоккеист Манелл Бреннан Роберт, выступающий за московское «Динамо», получил российский паспорт. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединенных Штатах Америки», - сказано в сообщении.
О намерении американца получить российское гражданство спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщал еще в апреле, когда Манелл подписал с клубом контракт до конца сезона 2025/26.
Ранее в Кремле заявили о готовности предоставить гражданство иностранным журналистам, работающим в новых регионах России. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о предоставлении помощи француженке Кристель Нэан в Донбассе. Она длительное время рассказывала о происходящем в регионе и попросила принять ее в гражданство.