Путин предоставил гражданство американскому хоккеисту «Динамо» Манеллу

Хоккеист из США обратился с просьбой принять его в российское гражданство в минувшем апреле, после подписания контракта с московским клубом.

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Американский хоккеист Манелл Бреннан Роберт, выступающий за московское «Динамо», получил российский паспорт. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединенных Штатах Америки», - сказано в сообщении.

О намерении американца получить российское гражданство спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщал еще в апреле, когда Манелл подписал с клубом контракт до конца сезона 2025/26.

Ранее в Кремле заявили о готовности предоставить гражданство иностранным журналистам, работающим в новых регионах России. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о предоставлении помощи француженке Кристель Нэан в Донбассе. Она длительное время рассказывала о происходящем в регионе и попросила принять ее в гражданство.