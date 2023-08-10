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«Даже ствол обгорел»: яростный огонь артиллерии не дал ВСУ закрепиться на левобережье Днепра

Михаил Аброськин
11:12 10.08.2023
Российские военные уничтожили позиции украинцев на берегу Днепра в районе Голой Пристани. Враг пытается переправиться через реку на левый берег и закрепиться на островах, но наши бойцы не дают ему это сделать.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Первый выстрел у артиллеристов пристрелочный. Цель в нескольких километрах, поэтому разведка с воздуха почти сразу же дает корректировку, и меньше чем через минуту еще несколько снарядов российских Д-30 группировки войск «Днепр» ложатся точно в цель.

Снайперским по меркам артиллерии выстрелом уничтожены позиции боевиков ВСУ на берегу Днепра. Штурмовой десант противника на лодках ежедневно пытается высадиться и обосноваться в домах.

«Идет постоянная боевая работа. Противник хочет закрепиться на островах в затоке, поэтому мои подразделения ежедневно выполняют по несколько огневых задач. Естественно, каждый раз они пробуют что-то новое, но и мы не стоим на месте. Приходится воинскую смекалку проявлять, не давать закрепиться на нашем берегу Днепра», - рассказал командир артиллерийского подразделения с позывным Торнадо.

Российские артиллеристы наносят удары по украинским боевикам на правом берегу Днепра, отправляя снаряды далеко во вражеский тыл, или по островам, преграждая путь наступающим силам. Так, во время очередной попытки прорваться на левобережье штурмовики ВСУ понесли огромные потери. Благодаря работе артиллеристов противнику так и не удалось закрепиться на нашем берегу.

«Эта попытка самая мощная, было очень тяжело, в день выпускаем 20-30 снарядов, а тут за три часа 200 снарядов. Это было тяжело для нас. Стреляли так, что даже ствол обгорел, краска облезла», - поделился замкомандира артиллерийского подразделения с позывным Флэш.

Бить точно в цель, находясь в десятке километров от нее, - особое искусство. И без помощи наблюдателя здесь никак не обойтись. За действиями и перемещениями сил противника следит воздушная разведка. По ее данным корректируется огонь орудийных расчетов.

«Выявляем цель, особенно когда происходит воздействие по нашим позициям со стороны противника. Мы сразу ориентируем по звуку и направляем туда свои глаза, где мы пытаемся найти и находим минометные расчеты, ствольную артиллерию. Это легко узнаваемо, видно в кустах засечки по огневому выходу или после произведения выстрела задымленность появляется, поднимается пыль», - объяснил замкомандира подразделения по военно-политической работе с позывным Индеец.

Противник пытается запутать разведку, выпуская ложные снопы дыма, располагая на позициях макеты орудий, которые сложно отличить от действующих, глядя издалека. Однако возможности беспилотников сегодня позволяют подлететь поближе, рассмотреть все в деталях и при необходимости тот же аппарат может и уничтожить технику. Так, например, действует FPV-дрон. Но управление таким требует особой подготовки на компьютерном симуляторе.

«В среднем где-то месяц-полтора уходит на то, чтобы боец мог поразить какую-то цель», - отметил оператор БПЛА с позывным Гоголь.

Конструкции беспилотников все время совершенствуются, развивается их оснащение, увеличивается радиус полета и повышаются боевые возможности. Часть разработок своя, часть переняли у противника, изучив трофеи. Беспилотники, которые боевики засылают к российским позициям, зачастую удается посадить, используя специальные противодроновые ружья. Такую технику тщательно изучают и нередко применяют против него же самого. Это еще один фактор, который мешает украинским силам развить эффективное наступление. И в противостоянии двух берегов, удерживая свои рубежи, сегодня выигрывает Российская армия.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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