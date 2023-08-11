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Минобороны России показало работу ремонтников ЗВО в зоне спецоперации

10:39 11.08.2023
Военнослужащие трудятся в несколько смен - таким образом, работа кипит круглосуточно. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало работу ремонтных подразделений ЗВО в зоне спецоперации. 

«В полевых условиях проводятся восстановительные работы любой сложности благодаря высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений, а также современным машинам технического обслуживания и ремонта», - говорится в сообщении. 

Пункты ремонта и восстановления техники в кратчайшее время были развернуты в полевых условиях. Утверждается, что особое внимание уделяется обслуживанию и ремонту техники войск, которые действуют на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что ремонтники проводят восстановительные работы любой сложности. Это возможно благодаря высокой квалификации военнослужащих и современным машинам технического обслуживания и ремонта. 

В первую очередь ремонтируются техника и вооружение, которые необходимы для выполнения боевых задачи, а также те, что могут быть отремонтированы быстро. 

Сообщается, что ремонтники трудятся в несколько смен - таким образом, работа кипит круглосуточно. 

Ранее бойцы Восточного военного округа показали трофейный бронеавтомобиль Cougar.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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