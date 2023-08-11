Минобороны России показало работу ремонтников ЗВО в зоне спецоперации

Военнослужащие трудятся в несколько смен - таким образом, работа кипит круглосуточно.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало работу ремонтных подразделений ЗВО в зоне спецоперации.

«В полевых условиях проводятся восстановительные работы любой сложности благодаря высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений, а также современным машинам технического обслуживания и ремонта», - говорится в сообщении.

Пункты ремонта и восстановления техники в кратчайшее время были развернуты в полевых условиях. Утверждается, что особое внимание уделяется обслуживанию и ремонту техники войск, которые действуют на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что ремонтники проводят восстановительные работы любой сложности. Это возможно благодаря высокой квалификации военнослужащих и современным машинам технического обслуживания и ремонта.

В первую очередь ремонтируются техника и вооружение, которые необходимы для выполнения боевых задачи, а также те, что могут быть отремонтированы быстро.

Сообщается, что ремонтники трудятся в несколько смен - таким образом, работа кипит круглосуточно.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.