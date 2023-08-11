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Экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Попко заочно обвинили за преступления в ЛДНР

Максим Крюков
10:17 11.08.2023
По данным СК РФ, в результате его преступных действий получили ранения и погибли более 180 человек, были разрушены или повреждены свыше 370 объектов инфраструктуры народных республик Донбасса.
Экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Попко заочно обвинили за преступления в ЛДНР
© Фото: СК РФ
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В Следственном комитете России сообщили, что экс-командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко, который в настоящее время возглавляет Киевскую городскую военную администрацию, заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений в отношении мирных жителей Донбасса.

«За совершение с марта 2016 по август 2019 года обстрелов населенных пунктов ЛДНР заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В СК РФ отметили, что в результате преступных действий украинского военачальника получили ранения и погибли более 180 человек, разрушенными или поврежденными оказались свыше 370 объектов инфраструктуры народных республик Донбасса.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что нужно продолжать расследовать преступления и террористические акты, которые совершают иностранные наемники и неонацисты в отношении мирного населения в новых регионах РФ. Российский лидер обратил внимание, что преступления также совершаются против представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов.

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