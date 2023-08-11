В подмосковном Одинцове на площади в 2000 кв. м загорелся склад

К этому часу пожар удалось локализовать, о пострадавших и причинах возгорания не сообщалось.

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В подмосковном городе Одинцово полыхает склад. Огонь успел распространиться на площади 2000 квадратных метров. Сейчас пламенем объято все здание. На месте работают пожарные расчеты.

Как сообщили в подмосковном главке МЧС, к этому часу горение локализовано, данных о пострадавших и возможных причинах пожара не поступало.

Накануне ночью в Домодедово горело помещение автосервиса. Огонь разгорелся на площади 1000 квадратов, прежде чем его удалось потушить.