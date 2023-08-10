В Домодедово горит автосервис на площади в тысячу «квадратов»

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В подмосковном Домодедово сообщили о возгорании в автосервисе на площади, равной 1 тыс. кв. м. Происшествие произошло на Объездном шоссе в селе Константиново. Об этом передали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В настоящее время на место происшествия уже прибыли экстренные службы, они занимаются тушением пожара.

Накануне пожар вспыхнул в многоэтажке в подмосковном Красногорске. Происшествие случилось в доме №11 на Подмосковном бульваре в микрорайоне Павшинская Пойма. Пожарным удалось ликвидировать возгорание без пострадавших.