В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Расчет Д-30 ВДВ не позволил украинским боевикам доставить пехоту в район Клещеевки

07:49 10.08.2023
В результате точных ударов артиллеристов-десантников украинские националисты понесли большие потери и отступили, бросив на поле боя раненых и убитых солдат.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры отражения наступления вооруженных формирований украинских националистов подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) к западу от Артемовска и к югу от города, в районе Клещеевки.

Расчет беспилотных летательных аппаратов соединения ВДВ обнаружил четыре единицы бронированной техники украинских боевиков, которые пытались доставить к линии боевого соприкосновения личный состав. Российские разведчики передали координаты на пункт управления, после чего артиллеристы-десантники нанесли огневой удар.

Точным огнем из 122-миллиметровых гаубиц Д-30 были уничтожены две боевые бронированные машины противника, которые пытались после высадки пехоты отойти в тыл своих подразделений. После корректировки прицельным выстрелом была уничтожена пехота противника, пытавшаяся найти укрытие в лесопосадке и залечь в поле.

Украинский БТР-4 «Буцефал» пытался эвакуировать с поля боя раненых боевиков, однако артиллеристы ВДВ своевременно заметили бронемашину, точным попаданием из орудия вместе с личным составом техника была уничтожена. Противник был деморализован и отступил, бросив на поле боя раненых и убитых солдат.

Ранее в Минобороны России показали, как выглядит работа снайперской пары в зоне спецоперации. Снайпер и корректировщик Ивановского соединения ВДВ уничтожили противника, который малыми группами пытался атаковать позиции ВС РФ к северу от Артемовска.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:02 Армия
Российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ на трех направлениях спецоперации
05:47 Армия
Минобороны: минувшей ночью Киев попытался атаковать дронами Москву и Севастополь
04:43 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала жителя Благовещенска, который планировал воевать в составе ВСУ
03:49 В стране и мире
CNN: Киев передал Пентагону статистику применения кассетных бомб
03:47 В стране и мире
Кандидата в президенты Эквадора убили на предвыборном митинге
Популярное
Видео
Момент покушения на президента Эквадора попал на видео
Видео
Станки в пух и прах: как выглядит швейный цех в Сергиевом Посаде после взрыва
Два жителя Бурятии прокатились на капоте авто на скорости 129 км/ч
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поселилась в рязанской деревне
Видео
Противодействие стратегии Запада: что написано в новом учебнике истории про СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.