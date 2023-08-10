Расчет Д-30 ВДВ не позволил украинским боевикам доставить пехоту в район Клещеевки

В результате точных ударов артиллеристов-десантников украинские националисты понесли большие потери и отступили, бросив на поле боя раненых и убитых солдат.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры отражения наступления вооруженных формирований украинских националистов подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) к западу от Артемовска и к югу от города, в районе Клещеевки.

Расчет беспилотных летательных аппаратов соединения ВДВ обнаружил четыре единицы бронированной техники украинских боевиков, которые пытались доставить к линии боевого соприкосновения личный состав. Российские разведчики передали координаты на пункт управления, после чего артиллеристы-десантники нанесли огневой удар.

Точным огнем из 122-миллиметровых гаубиц Д-30 были уничтожены две боевые бронированные машины противника, которые пытались после высадки пехоты отойти в тыл своих подразделений. После корректировки прицельным выстрелом была уничтожена пехота противника, пытавшаяся найти укрытие в лесопосадке и залечь в поле.

Украинский БТР-4 «Буцефал» пытался эвакуировать с поля боя раненых боевиков, однако артиллеристы ВДВ своевременно заметили бронемашину, точным попаданием из орудия вместе с личным составом техника была уничтожена. Противник был деморализован и отступил, бросив на поле боя раненых и убитых солдат.

Ранее в Минобороны России показали, как выглядит работа снайперской пары в зоне спецоперации. Снайпер и корректировщик Ивановского соединения ВДВ уничтожили противника, который малыми группами пытался атаковать позиции ВС РФ к северу от Артемовска.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.