Также были нанесены удары по двум командно-наблюдательным центрам, полевому складу боеприпасов и комплексу радиоэлектронной борьбы украинских националистов.

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Авиация и артиллерия группировки войск «Центр» поразили штурмовые группы 21-ой и 67-ой механизированных бригад ВСУ в районах чернопоповского участка и Серебрянского лесничества. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Красно-Лиманском направлении потери противника составили до 50 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты и пикап», - передал Савчук.

Передается, что еще десять боевиков и автомобиль-пикап были уничтожены на Сватовском направлении. Начальник пресс-центра добавил, что силами ПВО удалось сбить три беспилотника, а также были нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ, полевому складу боеприпасов и комплексу радиоэлектронной борьбы украинских националистов.

Ранее также сообщалось об уничтожении до 90 боевиков на Красно-Лиманском направлении в районах торского участка и Серебрянского лесничества. Уничтожены были БМП, две бронированные машины и два миномета.