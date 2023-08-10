ФСБ задержала жителя Благовещенска, который планировал воевать в составе ВСУ

Задержанный сам вышел на представителей украинской националистической организации и вступил в переписку с ее кураторами.

© Видео: УФСБ России по Амурской области © Фото: УФСБ России по Амурской области

Оперативники ФСБ задержали жителя Благовещенска, который планировал переход на сторону Украины и участие в боевых действиях в составе ее вооруженных сил.

Как сообщили в ФСБ, амурчанин сам вышел на представителей украинских националистов и вступил с ними в переписку. Получив инструкции по выезду с территории страны, подозреваемый был задержан в аэропорту Благовещенска. В отношении мужчины Следственный комитет возбудил уголовно дело по статье «Приготовление к государственной измене». В настоящее время с задержанным работают следователи.

А накануне ФСБ был задержан диверсант, подорвавший газопровод в Крыму по заданию Киева. Мужчину завербовали в июне минувшего года в Павлограде сотрудники СБУ. После чего он прошел курс диверсанта, а затем его направили в Крым.