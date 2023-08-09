ФСБ задержала диверсанта, подорвавшего газопровод в Крыму по заданию Киева
Мужчина 23 июня совершил диверсионно-террористический акт на объекте в поселке Кореиз.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
ФСБ задержала диверсанта, подорвавшего газопровод в Крыму по заданию Киева. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.
Мужчину завербовали в июне минувшего года в Павлограде сотрудники СБУ. Далее он прошел курс диверсанта, а затем его направили в Крым.
Как уточняется, россиянин 23 июня этого года осуществил диверсию на объекте в поселке Кореиз, он использовал СВУ, которое ему передали через тайник.
В гараже у диверсанта силовики впоследствии нашли пластичное взрывчатое вещество, два электродетонатора, два электровоспламенителя, а также кумулятивный заряд.
Возбуждено уголовное дело о теракте и о незаконном хранении взрывчатых веществ. Мужчина дал признательные показания, сейчас он находится под стражей.