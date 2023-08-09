Мужчина 23 июня совершил диверсионно-террористический акт на объекте в поселке Кореиз.

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ФСБ задержала диверсанта, подорвавшего газопровод в Крыму по заданию Киева. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Мужчину завербовали в июне минувшего года в Павлограде сотрудники СБУ. Далее он прошел курс диверсанта, а затем его направили в Крым.

Как уточняется, россиянин 23 июня этого года осуществил диверсию на объекте в поселке Кореиз, он использовал СВУ, которое ему передали через тайник.

В гараже у диверсанта силовики впоследствии нашли пластичное взрывчатое вещество, два электродетонатора, два электровоспламенителя, а также кумулятивный заряд.

Возбуждено уголовное дело о теракте и о незаконном хранении взрывчатых веществ. Мужчина дал признательные показания, сейчас он находится под стражей.