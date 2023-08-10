Момент покушения на президента Эквадора попал на видео

© Видео: @IglesiasVilches, Twitter © Фото: @IglesiasVilches, Twitter

В социальной сети X (бывш. Twitter) было опубликовано видео стрельбы в Кито, Эквадор, в результате которой был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио.

На кадрах видно, как по политику открыли огонь сразу после того, как он сел в машину. В итоге он был доставлен в больницу, но спасти кандидата в президенты не удалось.

Политик был застрелен в голову после предвыборной встречи в столице Эквадора Кито. Неизвестные открыли стрельбу по Вильявисенсио, он получил три выстрела в голову. Пока о других пострадавших неизвестно. Полиция ведет расследование убийства, устанавливаются личности и местоположение виновных. Территория, на которой произошло происшествие, оцеплено.