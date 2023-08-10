Financial Times: МО Британии рассматривает набор на военную службу людей с аутизмом и СДВГ
В министерстве обороны Великобритании рассматривают возможность набора на военную службу людей с аутизмом, СДВГ и синдромом Аспергера. Об этом говорится в издании Financial Times.
«Военное руководство Великобритании рассматривает планы по увеличению возрастного порога для служащих военных и найму большего числа нейроотличных людей», - сообщает издание.
Подобные меры рассматриваются на фоне планов МО Британии расширить полномочия армии в сфере кибербезопасности, для чего могут быть привлечены люди, «воспринимающие мир по-другому» из-за особенностей работы мозга.
Наряду с более расширенным списком граждан, подходящих для военной службы, в ведомстве также рассматривают увеличение возраста выхода на пенсию на фоне дефицита кадров.
Ранее в конце июля стало известно, что Британия на своей военной базе готовится провести подготовку 2 тысяч украинских спецназовцев для дальнейшего участия в конфликте. Учения «элитной украинской бригады» проходят в городе Оукхэмптон.