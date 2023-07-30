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Британия подготовит более 2 тысяч украинских коммандос для отправки в зону СВО

Ян Брацкий
15:52 30.07.2023
Элитное подразделение проходит подготовку под руководством инструкторов на базе в городе Оукхэмптон.
Британия подготовит более 2 тысяч украинских коммандос для отправки в зону СВО
© Фото: Larissa Schwedes, dpa, Global Look Press
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Более двух тысяч украинских спецназовцев проходят подготовку на военной базе в Великобритании для дальнейшего участия в конфликте, сообщает газета Express. Учения проходят в лагере в городе Оукхэмптон, который закрыт для других военных.

«Британские войска тренируют элитную украинскую бригаду спецназначения», - говорится в сообщении издания.

Это не первая группа украинских военных, которые проходят подготовку под руководством британских инструкторов. Некоторые подготовленные подобным образом бойцы ВСУ уже сдались в плен в зоне спецоперации.

Среди них Михаил Повелик. С его слов, подготовка в Великобритании была плохой. Не служивших срочную службу учили всего месяц. Среди курсантов были и те, у кого серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому, когда бойцы подразделения Михаила зашли на российские позиции и получили предложение сдаться в плен - согласились не думая.

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