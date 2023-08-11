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Профессор ИКИ РАН Митрофанов: в XXI веке человек придет на Луну, чтобы уже оттуда не уходить

Владимир Рубанов
06:44 11.08.2023
Руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН рассказал «Звезде», что «Луна-25» - шаг к постоянному присутствию исследователей на спутнике Земли.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Смысл изучения Луны в XXI веке изменился, рассказал «Звезде» руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН доктор физико-математических наук Игорь Митрофанов в связи с запуском российской станции «Луна-25». Раньше был большой политический стимул для исследования спутника Земли. СССР и США соревновались в развитии космических технологий. Сейчас смысл изучения Луны совсем другой.

«Когда поняли, что там много важных ресурсов, полезных ископаемых, мы вступили уже не в эпоху лунной гонки, а в эпоху начала освоения Луны. Я думаю, что XXI век закончится тем, что на Луне будет постоянное присутствие исследователей, как сейчас в Антарктиде. И это будет освоение Луны - то есть человек придет на Луну для того, чтобы уже оттуда не уходить. Луна как седьмой континент - это вот та Луна, куда мы собираемся лететь в ближайшие дни», - рассказал Игорь Митрофанов.

При создании новой станции было немало сложностей.

«Эта миссия, которая началась вместе с этим веком, она даже вначале была ориентирована на несколько другие научные задачи, более фундаментальные, не связанные с полярными исследованиями. Когда мы осознали, что полярная Луна - это фактически новый космический объект, то миссия была переориентирована. Фактически там приборный состав поменялся», - рассказал ученый.

Все это время не прошло даром, сказал Митрофанов. Качество этой работы в итоге вышло на высокий уровень и команда, которая делала этот проект, сделала все, что нужно.

«Луна-25» должна выйти на полярную орбиту 100 км высоты, полетать по ней несколько дней. Потом аппарат спустится на посадочную орбиту, когда максимальная точка сближения будет 18 км от поверхности. И уже с этой орбиты станция должна прилуниться ориентировочно в начале 20-х чисел августа.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, что станция проанализирует электромагнитную, радиационную и пылевую обстановку на Луне. Но главной ее задачей является поиск и точный элементный анализ воды.

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