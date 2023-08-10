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NYT: Иран и США договорились обменяться заключенными

Сергей Лебедев
20:44 10.08.2023
Тегеран обязуется освободить пятерых американцев с двойным гражданством.
NYT: Иран и США договорились обменяться заключенными
© Фото: Rouzbeh Fouladi, Keystone Press Agency, Globallookpress
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США и Иран договорились об обмене заключенными. В рамках соглашения Тегеран освободит пятерых американцев с двойным гражданство. В ответ ему дадут доступ к полученным от продажи нефти 6 миллиардам долларов, которые будет разрешено потратить лишь на гуманитарные цели. Их переведут на счет банка в Катаре.

Также Вашингтон обязуется освободить из тюрьмы нескольких иранцев. Об этом сообщает The New York Times. В качестве первого шага Тегеран перевел под домашний арест в гостинице пятерых граждан США.

Отмечается, что переговоры между странами велись при посредничестве Омана, Швейцарии и Катара. Окончательная сделка оформилась в последние месяцы. Над логистикой работали несколько недель.

Ранее Россия призвала Штаты побыстрее и необратимо отменить санкции в адрес Ирана. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что США не отказались от политики «максимального давления».

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