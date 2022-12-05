В стране и мире В МИД РФ призвали США как можно скорее отменить все санкции против Ирана Андрей Аркадьев Соединенные Штаты не отказались от политики «максимального давления» применительно к ядерной сделке с Ираном. © Фото: Rouzbeh Fouladi, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Москва призывает Вашингтон как можно скорее и необратимым образом отменить все незаконные санкции в адрес Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты не отказались от политики «максимального давления» применительно к ядерной сделке с Ираном. «Настоятельно призываем американскую сторону как можно скорее и необратимым образом отменить все незаконные антииранские санкции и обеспечить неукоснительное выполнение резолюции 2231 СБ ООН. Такой шаг открыл бы путь к встречной "разморозке" Тегераном своих добровольных обязательств по СВПД», - министр в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению. Ранее Лавров обвинил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в участии в корректировке огня по позициям ЛНР и ДНР. Экспертное мнение и аналитика