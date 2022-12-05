В МИД РФ призвали США как можно скорее отменить все санкции против Ирана
Москва призывает Вашингтон как можно скорее и необратимым образом отменить все незаконные санкции в адрес Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты не отказались от политики «максимального давления» применительно к ядерной сделке с Ираном.
«Настоятельно призываем американскую сторону как можно скорее и необратимым образом отменить все незаконные антииранские санкции и обеспечить неукоснительное выполнение резолюции 2231 СБ ООН. Такой шаг открыл бы путь к встречной "разморозке" Тегераном своих добровольных обязательств по СВПД», - министр в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.
Ранее Лавров обвинил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в участии в корректировке огня по позициям ЛНР и ДНР.