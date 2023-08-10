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Из федерального бюджета на содержание и ремонт автотрасс направят 15 млрд рублей

Сергей Лебедев
19:17 10.08.2023
Выделенные средства позволят привести в порядок более 20 тысяч километров шоссе, подъездных путей, съездов и выездов.
Из федерального бюджета на содержание и ремонт автотрасс направят 15 млрд рублей
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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В России на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения направят из федерального бюджета около 15 миллиардов рублей. Об этом заявил глава правительства Михаил Мушустин, сообщает «360».

По словам премьер-министра, выделенные средства позволят привести в порядок более 20 тысяч километров шоссе, подъездных путей, съездов и выездов. Также деньги пойдут на ремонт улично-дорожной сети на маршрутах, проходящих в кварталах и дворах.

Напомним, вчера стало известно, что в России на скоростных трассах появится экспериментальная разметка для соблюдения безопасной дистанции. Она будет выглядеть как серия стрелок или шевронов.

По мнению эксперта Максима Кадакова, если дорожная разметка для соблюдения дистанции будет использоваться в России повсеместно, то многие водители приучатся правильно воспринимать расстояние до впереди идущих машин.

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