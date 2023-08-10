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Карчаа рассказал, что идущая к Запорожской АЭС ЛЭП повторно вышла из строя

Владимир Рубанов
18:12 10.08.2023
Ремонт был некачественным, могло произойти новое повреждение или же Киев просто отключил линию под предлогом повреждения, считает советник гендиректора «Росэнергоатома».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Global Look Press
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Киев починил линию электропередачи, идущую к Запорожской АЭС, а потом снова ее сломал, сообщил «Звезде» советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его словам, это могло произойти из-за того, что там сделали некачественный ремонт. Могло также произойти новое повреждение или же Киев просто отключил линию под предлогом повреждения.

«Последнему я, например, не удивляюсь, потому что в их практике это бывало и бывало неоднократно», - сказал Карчаа.

По его мнению, украинские власти делают это от бессилия, пытаясь создать сотрудникам атомной станции хоть какие-то лишние проблемы. Но наши специалисты опытные и закаленные такими задачами, отметил Карчаа.

Ранее Карчаа заявил, что угроз ядерной безопасности на ЗАЭС из-за отключения ЛЭП нет. Повреждение произошло примерно в 12 км от открытого распределительного устройства на подконтрольной Киеву территории.

Линия, снабжающая Запорожскую АЭС электричеством, была отключена действием защиты. Снабжение атомной станции перевели на резервную линию.

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