Карчаа рассказал, что идущая к Запорожской АЭС ЛЭП повторно вышла из строя
Киев починил линию электропередачи, идущую к Запорожской АЭС, а потом снова ее сломал, сообщил «Звезде» советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его словам, это могло произойти из-за того, что там сделали некачественный ремонт. Могло также произойти новое повреждение или же Киев просто отключил линию под предлогом повреждения.
«Последнему я, например, не удивляюсь, потому что в их практике это бывало и бывало неоднократно», - сказал Карчаа.
По его мнению, украинские власти делают это от бессилия, пытаясь создать сотрудникам атомной станции хоть какие-то лишние проблемы. Но наши специалисты опытные и закаленные такими задачами, отметил Карчаа.
Ранее Карчаа заявил, что угроз ядерной безопасности на ЗАЭС из-за отключения ЛЭП нет. Повреждение произошло примерно в 12 км от открытого распределительного устройства на подконтрольной Киеву территории.
Линия, снабжающая Запорожскую АЭС электричеством, была отключена действием защиты. Снабжение атомной станции перевели на резервную линию.