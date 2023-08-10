Карчаа заявил, что угроз ядерной безопасности на ЗАЭС из-за отключения ЛЭП нет

По словам советника гендиректора Росэнергоатома Рената Карчаа, приборы показали, что повреждение произошло примерно в 12 км от открытого распределительного устройства, то есть на подконтрольной Киеву территории.

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Никаких угроз ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции отключение 750 кВ линии электропередачи не принесет. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.

ЛЭП была отключена после срабатывания защитной автоматики, а приборы показали, что повреждение произошло примерно в 12 километрах от открытого распределительного устройства, то есть на территории, которая находится под контролем киевского режима. И теперь украинские власти нагнетают из этой ситуации истерику, добавил собеседник телеканала.

По его словам, подобные эпизоды повторялись ранее неоднократно, и каждый раз персонал ЗАЭС, оставаясь приверженным правилам ядерной безопасности, находил выход из ситуации. При этом Карчаа выразил надежду, что Киев все же отремонтирует подконтрольную ему ЛЭП, чтобы у станции было две линии питания - основная и резервная.

Ранее в Telegram-канале ЗАЭС сообщили, что линия, снабжающая станцию электричеством, отключена действием защиты. Отмечается, что снабжение Запорожской АЭС осуществляется за счет резервной линии, в настоящее время ведутся работы по вводу линии 750 кВ в работу.